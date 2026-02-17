７年ぶりの全面刷新！ 地上最強SUV

アメリカの新興自動車メーカー「REZVANI（レズバニ）」は2026年1月9日、新型SUV「タンク」を発表しました。

タンクは、ジープ「ラングラー」4ドアのプラットフォームを使って開発されたミリタリー系SUVです。2017年にデビューし、ラングラーの世代交代に合わせて2019年に第2世代へと進化。そして今回、エクステリアデザインを全面刷新し、第3世代として発表されました。

【画像】超カッコイイ！ これが”７年ぶり全面刷新”の新型「SUV」です！ 画像で見る（33枚）

ラングラーがベースになっているとはいえ、エクステリアデザインにその面影は一切残されていません。フロント、サイド、リアに至るまでパネルはすべて新設計。軍用車を思わせる物物しいスタイルで、迫力においても従来モデルを上回る仕上がりとなっています。

特にその印象を強くしているのがフロントフェンダーです。従来モデルは、フロントタイヤがフェンダーから大きくはみ出していましたが、新型はタイヤを覆うようにフェンダーを大型化。視覚的な重量感を演出しています。

一方で、サイドガラスの天地幅を後ろにいくにつれて狭めることにより、獲物を狙う猛獣のような躍動感を表現しています。

迫力を一段と際立たせている巨大タイヤは外径37インチ（約94cm）。FOX社製のオフロード用ショックアブソーバーでリフトアップを図っています。

コックピットは基本的にラングラーと同じですが、シートは専用設計で、多彩なカラーや素材を用意。オーナーの好みに応じたカスタマイズが可能です。

パワートレインは純ガソリンが5種類、プラグインハイブリッドが1種類の計6種類を設定します。そのなかで最も強力なのは「デーモン」と呼ばれる6.2リッターV型8気筒スーパーチャージャーで、最高出力1000馬力を発生します。駆動方式は全車4WDです。

オプションもユニークで、防弾ガラス、電磁パルスを防御するEMPプロテクション、電気ショック付きのドアハンドル、熱エネルギーを画像化するサーマル暗視システム、追跡車の視界を遮る煙幕、ガスマスクなど、軍用車さながらの装備を用意しています。

見た目、走り、装備ともに「地上最強SUV」を謳うにふさわしい内容で、価格は17万5000ドル（約2750万円）からとなっています。