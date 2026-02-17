＜旦那さん、仕事できない人？＞話が通じない。子どもの予定より会社イベントを優先、さらにフキハラ？
運動会や発表会など、園ではさまざまなイベントがありますよね。では旦那さんと行事ごとをどのように情報共有していますか？ 「前から伝えていたよね？」という状況になってイライラしたことがあるママもいるのではないでしょうか。今回の投稿者さんは、2児のママです。今度園でのイベントがあり、かなり前から旦那さんには口頭で伝えた上で、メッセージも入れ、さらに予定共有アプリにも入れていたのだとか。ところが、予定の1か月前になり、リマインドをしたら「それ、日程ずらせないの？」と言いだしたそうで……。
『予定があるのか聞いたら「はあ、もういい。話してもムダだし」と謎にふてくされた。詳しく聞いたら、会社の部署で1泊2日のBBQがあるとのこと。付き合いもあるだろうしフキハラされても面倒だから「行ってきたら？」と伝えた。すると数日後、「BBQの日、車を持っていっていい？」と聞いてきて、普通にイラッとしてしまった。旦那に預けるはずだった下の子を朝イチで実家に預ける必要があるのに。子連れ移動の要である車まで持っていこうとする神経が信じられない』
投稿者さんが「こちらの事情を想像した上で聞いている？」と旦那さんに聞いてみたところ「わけがわからん。俺は車を使っていいのかを聞いている」と言われたそう。そしてこの一連のやりとりのなかで、旦那さんからは「ごめん」のひと言も、感謝の言葉もなかったのだとか。投稿者さんは「車を使いたいとしても、聞き方があるのでは？」とも綴っており、旦那さんの配慮のなさにウンザリしている様子がうかがえます。この投稿にママたちはどう感じたのでしょうか。
旦那さん、いろいろと大丈夫……？
投稿を読むと、ツッコミどころ満載の旦那さん。ママたちからも疑問の声や、投稿者さんを心配する声が多く寄せられました。
『旦那さんは泊まりに行ってもいいか事前に確認しないの？』
『この先が心配になるね。運動会、保育参観、いろんな行事のたびにね』
『旦那さん、仕事できない人？ うちの旦那は頭がいいわけじゃないけれど、1回言えばスケジュールは覚えるよ？ たまに忘れても2回言えば必ず覚えているし、スケジュールにも登録する。もし他の予定が入りそうでも断るよ』
そもそも、数か月前から言われていて、共有の予定表にも入っていたものを忘れることの理解に苦しみますよね。さらに、旦那さんは投稿者さんにリマインドされてから、BBQの予定があることを話したわけです。小さいお子さんが2人おり、家族を置いて泊まりで出かけるとなれば、予定を入れても大丈夫か事前に確認をするべきではないのでしょうか……。また、車の件でも話が通じず、投稿者さんを思いやる気持ちが垣間見えない旦那さんの様子に「モラハラ気質では」と言及するママも複数いました。
いっそのことキャンセルしてもらっては？
旦那さんの様子に怒りをあらわにするママたちもいました。
『当事者意識を植え付けるなら、BBQには絶対に行かせない方がいいよ。子どもにまつわることは全て、妻が1人でやることだと思っているのだと思う』
『ずっと前から知らせていた予定、しかも子どものことだから、私ならBBQを断らせる。優先順位間違えんなよ！ だよ。どれだけ自分優先なの？ めちゃくちゃ怒るわ』
こういったコメントも続々と寄せられていました。投稿者さんも旦那さんが「当事者意識が足りない」と認識しているようで、「そうであればBBQには行かせないべきでは？」といった声が目立ちます。しかし、「行かせないとますます面倒くさいことになる」と思っているようで、「せめて申し訳なさと感謝を態度で示してくれたら、気をつけてと送り出せるのですが」とも綴っていました。
うちの旦那もこんな感じだったから教育したよ！
『旦那さんは、家族の予定は自分の都合で変更させていいものと思っているのだよ。メインで働いてる自分の方が偉いって、投稿者さんを見下しているの。うちの旦那もそういうところがあったから、静かにキレた。「こちらの予定は先に伝えたし、簡単に変更できないのはわかるよね？ いつでも自分の思い通りに私を動かそうとするのは気分が悪いし、バカにしているの？」と極力冷静に伝えたよ』
『うちの旦那も似た感じだったから、少しずつ教育した。LINEのお知らせに貼り付けたり、家のなかに張り紙をした』
投稿者さんの旦那さんと似たようなタイプの旦那さんを持つママたちからは、実際の対処方法に関する具体的なアドバイスも寄せられました。旦那さんは、園の予定が変えられると思っていたことについて「お前（投稿者さん）がきちんと説明しなかったから」と反論。「ごめんなさい」と「ありがとう」を言わないことに関しては「そんな風に言われるくらいならBBQを断る」と話しているようで、全ての責任を投稿者さんになすりつけようとしているようにも見えます。ママたちのアドバイス通り、一度投稿者さんのイライラを、旦那さんに冷静にぶつけてみてはいかがでしょうか。
それでもムリなら、諦めるのもひとつの手かも……
『残念だけれど、旦那さんは子どものことより会社の付き合いなのだと諦めるしかないね。これからは、期待しない、あてにしないことだよ。期待するから、裏切られたときに傷つくし怒りも湧くからね』
もし話をしても理解してもらえないようであれば、諦めるのもひとつの選択肢なのかもしれません。まだまだお子さんも小さく、子育て期間もこれから長く続きます。園や学校のイベントのたびにこういったことがあると、投稿者さんに余計なストレスが溜まるのではないでしょうか。そうならないためにも、今回の件は今後について話し合うチャンスなのかもしれませんよ。