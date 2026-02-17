79歳・西川きよし、妻・ヘレンと手つなぎ“ラブラブ”ショット「まあ〜なんて素敵」「おふたりの姿に惚れ惚れ」
漫才師の西川きよし（79）と妻でタレントの西川ヘレンが16日、スタッフが運営するインスタグラムに登場。仲むつまじい夫婦ショットが公開された。
【写真】「おふたりの姿に惚れ惚れ」大阪・梅田で手つなぎ"ラブラブ"ショットを披露した西川きよし＆ヘレン夫妻
投稿では、「昨日は孫（忠志の娘と息子）の就職祝い＆大学進学祝いの食事会をしました。久しぶりに梅田を歩きましたがすっかり変わっていて新しいビルやら建物やらで知らない街に迷い込んだ気分がしました。街も人も新たな時代に新たな変化、これから先も楽しみです。未来はいつも面白い！」と、きよし本人からとみられるコメントで紹介され、手をつないで夜の街を2人で歩く写真が披露された。
ファンからは「まあ〜なんて素敵」「オシャレな梅田に負けないオシャレなおふたり」「御手をつなぐおふたりの姿に惚れ惚れいたします」「未来はいつも面白い。いい言葉ですね」「とっても素敵なご夫婦ですね。温かさ伝わってきます」「人生色々ありきのお二人のお姿に…バンザーイ」「一緒に未来を楽しめるなんて、ホントに素敵」「素敵やんか〜」「美男美女仲良しご夫婦 最高ですね」など、称賛の声が多数寄せられている。
