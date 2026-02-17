【巨人＝那覇】出塁を重ね、歓声を浴びても表情は変わらない。

「試合で緊張したことがない」というドラフト４位ルーキーの皆川岳飛（がくと）（中大）が、地に足のついたプレーでアピールを続けている。

この日のロッテとの練習試合には状態の良さを買われて３番右翼で先発。三回に際どいボール球を見送って四球を選ぶと、五回には速球を左前にはじき返して対外試合初安打をマークした。守備でも前方への飛球をスライディングキャッチし、攻守に存在感を示した。

対外試合２戦計８打席で４四球と選球眼の良さが光る。「自分のスイングをしようという心掛け」が打席での余裕を生んでおり、プロのストライクゾーンを確認するために打撃練習からコースを見極める準備も結果につながっている。

この日、中堅は松本、左翼は丸が先発し、実績のある２人が初実戦に臨んだ。キャベッジや中山、佐々木らも交えた激しい外野手争いに、阿部監督は「いい刺激になる」と新人の奮闘を歓迎する。皆川は「甘い球を１球で仕留めるのはまだまだ（できていない）」と反省しつつ、「新人ですが、ガツガツいきたい」。打席で見せる冷静ぶりの裏で、心は燃えたぎっている。（井上敬雄）