任期満了に伴い、今年5月に行われる新潟県知事選をめぐり、2月17日、花角知事の後援会長が知事に対し、3選出馬を要請しました。花角知事は18日にも出馬を表明するとみられます。

17日、花角知事との面会のため県庁を訪れたのは、花角知事の後援会長を務める新潟商工会議所の廣田幹人会頭。



その目的は知事選への3選出馬の要請です。



【はなずみ英世後援会 廣田幹人 会長】

「後援会の総意ということで、花角英世さんに来たる選挙戦に出馬いただきたいということでお願いに伺いました」





任期満了に伴い、今年5月に行われる県知事選への考えについて花角知事は先週…【花角知事】「思案中です」こう話し、自らの態度について明言を避けましたが、複数の関係者への取材で3選を目指し立候補する意向を固めたことが分かっています。17日、改めて出馬の要請を受けた花角知事の様子について後援会長は…【はなずみ英世後援会 廣田幹人 会長】「『近くお話をさせていただく予定にしております』とおっしゃっていた。そして、背中も押されたという表現もなさった」花角知事は新年度予算案の発表にあわせ、18日にも3選出馬を表明するとみられています。知事選をめぐって、これまでにほかに出馬の動きはありません。