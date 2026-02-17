俳優の妻夫木聡さん（45）が17日、第68回ブルーリボン賞の授賞式に出席。コロナ禍を乗り越えて制作された映画『宝島』で主演男優賞を受賞した喜びを語りました。

妻夫木さんは2010年度に映画『悪人』で主演男優賞を受賞。今回、映画『宝島』で2度目となる主演男優賞受賞となります。

壇上で妻夫木さんは「この度はブルーリボン賞の主演男優賞をいただきましてありがとうございます。いつになっても賞をいただけるっていうことは光栄なことだしうれしいことなんですけど、今回は一番感謝の思いが強いですね」と率直な思いを語りました。

続けて「僕自身も今回は（映画『国宝』の）吉沢くんがこの場に立っていることが、たぶんみなさん思ってることだろうなと思ってたんですけど」と笑いを交えて話しながらも、「今回は僕自身この主演男優賞をいただいてはいるんですけど、僕としてはキャスト・スタッフ、そして関係者・沖縄の方々、皆さんでとった作品賞を一つもらったようなそういう思いで今います。本当に今回はありがとうございます」と作品に関わった人への感謝を述べました。

■2度の撮影延期を乗り越えて

映画『宝島』が2度の撮影延期を乗り越えたことを振り返り、妻夫木さんは「2回とんでね。なかなか映画として撮影をやるっていうことは、本当に映画界の中ではなかなかないことなんですね」としつつも「みなさんのその熱い思いがこの映画を支えて最後まで走りきることができたんだろうなというふうに思っていますね」と映画に対する感慨深い思いを語りました。

■妻夫木「映画の奇跡をやっぱり信じてみたいなと」

また、多忙な中でも映画のアンバサダーとして全国各地を巡ったことについて、“妻夫木さんを突き動かした原動力は何だったか”と聞かれると「『宝島』を見終わった時にこのエンディングって多分映画が持ってるエンディングが全てじゃないなって思ったんですね。見た人が映画から渡された命のバトンを受け取り、僕たちが豊かな未来を、平和な未来を作っていくこと。それが多分何よりも、何よりのハッピーエンドになるんだろうなと思ったんですよね」と明かしました。

さらに「みなさんにその思いが少しでも伝わるのであれば、足を運んで実際にその思いを届けるべきだなと思ったし、そういう映画の奇跡をやっぱり信じてみたいなと思っていました」と笑顔で語りました。

ブルーリボン賞とは、1950年に創設され、映画に取り組む姿勢や人柄などをスポーツ新聞の記者が選考する賞。授賞式では、前年度の主演賞受賞者が司会を務めることとなっており、今回は山口馬木也さん（53）と河合優実さん（25）が司会を務めました。