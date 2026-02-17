ドルに買戻し、ユーロドル一時１．１８２４レベル＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯は、ドルに買い戻しが入っている。ユーロドルは一時1.1824レベルと本日の安値を更新。ポンドドルは再び1.3550台まで軟化し、ロンドン朝方につけた安値1.3552レベルに接近している。ドル円は152.70レベルを安値に下げ渋っており、足元では153.10台で推移している。米１０年債利回りは4.015％付近から4.03％付近へと上昇している。



USD/JPY 153.10 EUR/USD 1.1831 GBP/USD 1.3559

