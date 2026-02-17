◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】スピードスケート女子団体追い抜き準決勝は、１７日午後２時５２分（日本時間同１０時５２分）から行われる。スタートまで１時間半ほど下時間から公式練習が開始された。スタンドには堀川桃香（富士急）の家族ら１５人ほどが応援に駆けつけた。堀川の実家は酪農を営み、この日は全員がおそろいの牛柄の上着を着用している。

さらに、「鋼の錬金術師」「銀の匙 Ｓｉｌｖｅｒ Ｓｐｏｏｎ」などの人気漫画の作者・荒川弘さんが描き下ろした乳牛のイラスト入りの小旗と鉢巻きを身につけ、レース前から熱い声援を送った。イラストは荒川さんと高校時代の同級生で、現在も家族ぐるみで交流がある堀川の母・智子さんが代表決定後に依頼し、実現した。

初出場の２２年北京五輪は無観客で開催されており、この日から観戦に訪れた家族の存在は大きな励みになりそうだ。堀川の実家は北海道・大樹町にあり、乳牛約９００頭を飼育する酪農業を営んでいる。母は「“ミルクパワー”を届けます！ 桃香が夢を持ってやってきたパシュート（団体追い抜き）で金メダルを目指して頑張ってほしい」と熱いエールを送っていた。