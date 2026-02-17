チーズが溢れ出す！さつまいも1本で「もちもちスイートポテトボール」

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、難しそうなイメージのお菓子もがんばらなくても作れちゃう！『作業5〜10分 がんばらないおやつ』から、のび〜るチーズの「もちもちスイートポテトボール」を、著者の♪♪maron♪♪さんと一緒に作ってみました。

さつまいもがあったらコレ！さつまいもの甘みとチーズの塩気でやみつきに

外はサクッ、中からチーズがびよ〜ん！甘じょっぱさがクセになり、おやつやおつまみ、お弁当にもぴったりの「スイートポテトボール」を、クックパッドアンバサダーの♪♪maron♪♪さんと一緒に作ってみました。





■材料（12個分）



さつまいも 1本(正味200g程度)



A.片栗粉 大さじ2



A.砂糖 大さじ3(お好みで)



さけるチーズ 2本



油 鍋底から1cm程度



作り方

1.皮をむいて小さくカットしたさつまいもを濡らしたキッチンペーパーで包み、耐熱ボウルに入れてラップをし、電子レンジ（600W）で約6分加熱します。

【ポイント】時間に余裕があれば、カットしたさつまいもを水にさらしておくと、変色しづらくなります。

2.さつまいもを加熱している間に、中に入れるチーズ（さけるチーズなどお好みで）を12等分にカットしておきます。

3.加熱したさつまいもが熱いうちにマッシャーやフォークで潰し、Aを加えてよく混ぜます。生地がパサついてまとまりにくい場合は、少しずつお水を足して調整するのが、きれいに丸めるコツです。

4.生地を12等分にし、中にチーズを入れて手のひらでギュッと固めるようにして丸めます。表面に軽く片栗粉をまぶすと、外側がよりカリッと香ばしく仕上がります。

5.フライパンに底から1cm程度の油を熱し、中火で表面がキツネ色になるまでコロコロと転がしながら揚げ焼きにすれば完成です！

【ポイント】揚げすぎると中のチーズが溶けて油がはねる可能性があるので、揚げすぎに注意してください。

毎週水曜日にInstagram Live配信中！

Instagram Liveでは、スタッフ厳選のレシピや食のトレンドを配信しています。調理のコツやポイントを楽しくご紹介していきます。



毎週、みなさんと一緒におしゃべりしながら料理を作っているので、ぜひ遊びに来てくださいね！

『作業時間5〜10分 がんばらないおやつ』（扶桑社）





2600品を超えるレシピで人気のクックパッドアンバサダー・♪♪maron♪♪さんのアイデア満載のおやつを1冊にまとめました。



混ぜて焼くだけ、ポリ袋でもむだけ、レンチンするだけ…など、難しそうなイメージのお菓子もがんばらなくてもあっという間に作れちゃうレシピを74品紹介しています。



【ご購入はこちら】



・Amazon



・楽天ブックス

