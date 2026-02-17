ボクシング2025年度年間表彰式が17日、都内の東京ドームホテルで行われ、プロ男子の部の技能賞にはWBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）が前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）とともに選出された。

東西の担当記者が選出するもので、技能賞を初受賞した拓真は「去年の試合が評価されて、（賞を）いただけたことはうれしく思う」と喜びのコメント。最優秀選手賞を受賞した兄の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）とは兄弟同時三賞受賞となった。

昨年11月に那須川天心（帝拳）とのWBC世界バンタム級王座決定戦で判定勝ちし、世界王座返り咲きを果たした。「去年一戦しかしてないので、選ばれるとは思ってなかった」と苦笑しながら「天心戦が決まってからは凄い充実した練習もできたし、自分自身も凄い成長できた。それに加えて、世界王座に返り咲くこともできたので、濃い1年だった」と充実の表情だ。

次戦は5月に東京ドームで世界5階級制覇を目指す井岡一翔（36＝志成）とのビッグマッチも浮上する。26年は他団体王者との王座統一戦を目標に掲げた上で「それがかなわないのであればファンが望むような、ワクワクするようなカードをやっていきたい。自分自身も凄い楽しみな一戦」と井岡との対戦に前向き。

大みそかに大田区総合体育館で行われたWBA世界バンタム級挑戦者決定戦はリングサイドで観戦し、「やっぱりうまいし、タイミングもやっぱり一流。自分が言うのもあれだが、タイミングもいいし、ほんとに教科書通りの隙のないボクシングだなと感じた」と振り返る。井岡戦は「技術戦、頭脳戦、空間がピリつくような展開にはなりそうな気はしている」と分析した上で「自分もそういう試合は好きだし、そういうピリつく試合はしていきたい」とすでに頭の中では井岡戦のイメージができあがっているようだった。