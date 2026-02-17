ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「仕事もいいけど妻は家をおろそかにしちゃダメよ？」15歳年上の義母… 「仕事もいいけど妻は家をおろそかにしちゃダメよ？」15歳年上の義母の言葉に反論したい…！義母との同居生活はうまくいく？ 「仕事もいいけど妻は家をおろそかにしちゃダメよ？」15歳年上の義母の言葉に反論したい…！義母との同居生活はうまくいく？ 2026年2月17日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 幸せになれると信じて義実家での同居を始めた主人公。 しかし義母は家事も仕事もせず、あろうことか義妹の里帰り出産まで勝手に決定。 夫は我関せずの態度で、誰も味方してくれません。 これは家族の絆なのでしょうか？それとも…異常な依存関係なのでしょうか？＞＞ 【まんが】夫家族の異常な絆(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫家族の異常な絆 「専業主婦、やめます」自立宣言を嘲笑う夫…しかし妻の本当の狙いは【妻を見下す夫の末路 Vol.6】 優しい人ほど狙われる？これ以上振り回されないために取った行動とは？【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.161】