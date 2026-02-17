ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのカーリング女子１次リーグは１７日夜、フォルティウスの選手で構成する日本が開催国のイタリアと対戦している。

ここまで１勝５敗で１次リーグ突破が絶望的となっている日本は７試合目でメンバーを変更。セカンド小谷優奈に替えて、フィフス（リザーブ）のチーム最年少、２３歳の小林未奈を起用した。スキップの吉村紗也香が投げる時に指示を出す「バイススキップ」も務める。

小林は北海道釧路市出身で、小学校４年生でカーリングを始めた。冬季スポーツのトップ選手の育成を目指して２０１４年度に始まった「北海道タレントアスリート発掘・育成事業」の出身。札幌東高時代の２０年にスイスで開かれたローザンヌ冬季ユース五輪の混合団体日本代表で準優勝した経験を持つ。２１年にフォルティウスに加入した。

小林は日本が五輪出場を決めた昨年１２月の最終予選（カナダ・ケロウナ）では、腰を痛めていたサードの小野寺佳歩に替わって１次リーグの２試合に出場し、９０％近いショット成功率でチームのピンチを救った。（デジタル編集部）