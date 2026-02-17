フリーアナウンサーの岡副麻希さん（33）が16日、静岡県の駿河湾フェリーリニューアル就航記念イベントに登場。在住する静岡県の魅力を語りました。

2022年にレーシングドライバーの蒲生尚弥（がもう なおや）さんとの結婚を発表し、2024年に第1子を出産した岡副さん。

現在は静岡県の御殿場市で暮らしているそうで、「御殿場市といえば富士山のふもとということで、夏になると富士山を登ってる人々のヘッドライトが見えるんです。今の時期だと冬は空気が澄んでいるからか富士山がよく見えるんです。この時期は日によって雪解けの具合が違うといいますか、毎日見える様子が違うんですね。この日は“昨日たくさん雪降ったんだな”とか、平地では雪が降ったけど富士山自体は雪解けが進んでいたり、そういう富士山の毎日の表情を見られるところも静岡県御殿場市の特権だなと毎日思っております」と魅力を熱弁しました。

結婚式も静岡県の日本平ホテルで行ったという岡副さん。ホテルは絶景が望める場所だそうで「ホテルの庭園から見える駿河湾と富士山の緑のコラボは本当にもう美しくて」と絶賛。

さらに特別な瞬間があるといい「娘が1歳なんですけれども。庭園で走り回れる、その姿を見る瞬間がとても幸せで。静岡県民になって良かったなと思う瞬間です」と静岡への愛を語りました。