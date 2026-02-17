【テニス速報】 ドバイDuty Freeテニス選手権 第3日 ニコール メリチャー / クリスティナ ブスカ vs リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク
ドバイDuty Freeテニス選手権
大会期間：2026年2月15日～2026年2月22日
開催地：アラブ首長国連邦 ドバイ
コート：ハード（屋外）
結果：[ニコール メリチャー / クリスティナ ブスカ] 1 - 2 [リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク]
ドバイDuty Freeテニス選手権第3日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、女子ダブルス2回戦で、第8シードのニコール メリチャー / クリスティナ ブスカとリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが対戦した。
第1セットはリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが6-2で先取。第2セットはニコール メリチャー / クリスティナ ブスカが6-1で奪い返したが、第3セットはリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが16-14で制し、リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-17 22:02:08 更新