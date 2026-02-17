ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、フィギュアスケートのペアフリーが行われ、三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が世界歴代最高の１５８・１３点をマークし、合計２３１・２４点で金メダルに輝いた。

ショートプログラム（ＳＰ）５位からの逆転で、２位に９・４９点差をつけた。この種目では日本勢初の表彰台で、フィギュアスケートの金メダルは２００６年トリノ大会女子の荒川静香、１４年ソチ、１８年平昌（ピョンチャン）両大会男子の羽生結弦以来。三浦、木原組は今大会、団体の銀に続く２個目のメダルとなった。

日本の「弱点種目」とされてきたペアで、偉業を達成した。木原は「五輪で勝つことは、日本スケートの未来につながる」と声を弾ませた。

古代ローマを舞台とした映画「グラディエーター」の曲に乗り、２人で力強く滑り出す。三浦と同時に跳ぶ３連続ジャンプも、男性が女性を押し出すスロージャンプも、鮮やかに決めた。終盤のリフトは、お互いに手を固く握り、木原が三浦を頭上に掲げるフィニッシュポーズをとると、ミラノの観客が総立ちとなった。

日本スケート連盟がペアの強化を本格化したのは２０１４年ソチ五輪に団体が採用されたことがきっかけだった。ペアの男性には体格とパワーが求められる。連盟はスカウトやトライアウトを進めた。

日本では男女シングルの人気が高く、人材はなかなか集まらなかった。ペア転向に複雑な思いを抱く選手もいる。１３年に転向した木原は「なぜ決断できたのかはわからない。１日でも長くスケートを続けたい思いがあって、続ける上でペア挑戦は素晴らしいと思った」と振り返る。

木原は１４年ソチ、１８年平昌と２度の五輪にそれぞれ別の選手と組んで出場したが、フリーに進めなかった。１９年から三浦と組み、カナダで練習を重ねてきた。

今大会は団体で銀、ペアで金に輝いた。木原は「ペアもやってみたいという子が増えてくれたら、頑張ってきたことに意味がある。日本が『ペア大国』になるために、もっと知ってもらいたい」と期待を込めた。（岡田浩幸）