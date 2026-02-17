ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。世界新の得点を聞いた瞬間のリアクションに五輪公式が脚光。「2026年名場面確定です」と喝采が起きている。

冬季五輪史に刻まれるシーンだ。キス・アンド・クライで得点を待つ2人。世界新の158.13点がアナウンスされると、三浦は立ち上がり、口を手で押さえ、信じられないといった表情になった。隣で木原は雄たけびとともにガッツポーズ。そしてブルーノ・マルコット・コーチと抱き合った。

そしてその後3人で再びハグ。三浦はこの間、ずっと放心状態だった。

話題沸騰となったこのシーンを五輪日本語版の公式インスタグラムも「フリーの得点発表の瞬間…」として投稿。ファンからは「2026年名場面確定です」「朝から泣いてしまった」「龍一君ハグ待ってるのにリクちゃん放心状態」「何度も見られるこのシーン」「何回見ても鳥肌が立ちます」「キャーからの放心状態と小さく嬉しいの一言…りくちゃん可愛すぎる」などと多数の反響が寄せられていた。



