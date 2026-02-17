「どう着ても可愛すぎる！」【しまむら】1点投入で即オシャレ♡「フリル袖トップス」

なんだかコーデが物足りない……というときにおすすめなのが、一点投入でシャレ感アップが狙えるフリルアイテム。装いに程よい甘さをプラスできるので、手持ちの服がマンネリ気味なときにぴったりです。今回は【しまむら】好きのインフルエンサー@aiii__13kさんが「可愛すぎる」と太鼓判を押す「フリル袖トップス」に注目。きれいめにもカジュアルにも振りやすそうなので、ぜひチェックしてみて。

ふんわりフリル袖がコーデに華やぎをプラス

【しまむら】「ソデフリルトップス」\1,419（税込）

ふんわりとボリューミーなフリル袖が特徴の、一点投入で華やかに決まりそうなトップスは、いつものコーデをアップデートしたいときにぴったり。袖のフリル部分にはシアー素材が使われており、程よい抜け感を与えます。@aiii__13kさんによると「シンプルなコーデにもカジュアルなコーデにもカラフルなコーデにも何にでも合っちゃう」とのことで、スタイリングに迷ったときの救世主になるかも。

ピンクのワンピースと合わせてフェミニンに

手持ちのワンピースがマンネリ気味なときには、フリル袖トップスを中に仕込んでアクセントをつけてみて。こちらはビビッドなピンク色のワンピースと重ね着した、フェミニンで華やかなコーデ。袖から見えるふんわりとした白いフリルが、キュートなワンポイントになっています。シックな黒の帽子とシューズで大人っぽさをキープするのも、垢抜けのポイントかも。

