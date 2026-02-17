あの食べ物を再現ッッ！！！【ガチャ】目印になって可愛い♡「新作アイテム」

【ガチャ】から食べ物のビジュアルを再現した、可愛い新作が登場。ちょっとした目印になり、眺めるたびに気分を上げてくれそうです。そっくりな見た目にも注目！ 今回はトッピングが映える手作りチョコ、カップ麺のガチャをご紹介します。

カラフルさが映える「お茶犬 手作りおやつチャーム #平成女児チョコ」

平成懐かしのキャラ「お茶犬」のチャームが登場。アルミカップ入りのチョコをリアルに再現しており、似たようなチョコを作った時の思い出にも浸れそうです。カラフルなトッピングを添えた中に、お茶犬のキャラたちがあしらわれたキュートなデザイン。ボールチェーン付きで、目印にもうってつけの華やかさもあります。

リング付きが嬉しい！「日清カップヌードル めじるしアクセサリー」

【日清】で発売されている「カップヌードル」のガチャも必見。お馴染みのパッケージをそのまま小さくしたような見た目のガチャは、蓋の部分まで細かく再現。リアルなつくりとミニサイズ感がとってもキュートです。丸いリングで取り付け可能になっており、荷物の目印にもぴったり。好きな味をジャラ付けして楽しむのも良さそうです。

