前年のチャンピオンズＣの上位３頭がそろってフェブラリーＳに駒を進めるのは１２年ぶり。チャンピオンズＣとレース名が改まり、中京開催となって以降は初めてだ。中京の１８００メートルと東京の１６００メートルでは求められる適性が明らかに違う。ワンターン、芝スタートの特殊性はチャンピオンズＣ１〜３着馬の翌年のフェブラリーＳ【０・２・０・１０】の成績が示している。

ただ、今年はチャンピオンズＣ３着馬ラムジェットを推す。直行組は【３・３・１・１２】（データは以降、過去１０年）で連対率３１・６％と優秀。カギとなるのは前走着順よりも年齢と過去の実績だ。

直行の４、５歳馬に絞れば【３・２・１・４】。連対馬すべては府中のダート１６００メートル戦での勝利経験があった。５頭といっても延べ頭数で、実際は３頭。いずれもユニコーンＳの覇者で出走時の府中マイルでの複勝率は１００％を誇っていた。

ラムジェットは２４年のユニコーンＳの勝ち馬ではあるが、この年から開催時期が早まり、京都開催に。ただ、府中マイルは重賞でこそないが、のちの重賞ウィナーも倒したヒヤシンスＳでの１戦１勝の実績。それ以来２年ぶりの舞台で、爆発的な末脚で復活星をつかむか。