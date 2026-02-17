10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』。監督役を務める山下智久さん（40）がクランクインし、学生キャストと合流したことが発表されました。

本作は、作家・池井戸潤さんの小説が原作。日本の正月の風物詩である箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局『大日テレビ』の舞台裏の、2つの大きな柱で物語が描かれます。

これまでに、俳優の大泉洋さん（52）が『大日テレビ』のチーフプロデューサー役、山下さんが古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役。そして、小林虎之介さん（28）をはじめとした18人の若手俳優たちが箱根駅伝に挑む学生たちを務めることが明かされていました。

■撮影場所は、実際の箱根駅伝のスタート地点

先日、甲斐監督役の山下さんがついにクランクイン。数日早く撮影がスタートしている学生キャストで、青葉隼斗役の小林さん、マネージャー矢野計図役の奥智哉さん（21）、諌山天馬役の菅生新樹さん（26）と合流しました。

この日の撮影場所となったのは、実際の箱根駅伝のスタート地点でもある読売新聞東京本社内のよみうりギャラリー。広々としたガラス張りのスペースで、実際に出場選手がスタート前にストレッチをする会場を使用。各大学の選手やスタッフ、報道陣が集まり、まるで箱根駅伝本番直前のような緊迫した雰囲気のなか、山下さん演じる甲斐監督が学生たちに声をかけるシーンが撮影されたということです。