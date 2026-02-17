女優の広瀬すずさんが、パーソナリティを務めるTOKYO FMの番組『広瀬すずの「よはくじかん」』で、自身のサッカーへの思いを語った。



ゲストにナオト・インティライミさんを迎えた放送回で「私サッカーが大好きです。見に行くようになったんですよ」と明かし、国立競技場で行われた日本代表戦を現地観戦した際のエピソードを披露している。



広瀬さんは味の素スタジアムで開催されたブラジル戦にも足を運んだことを明かし、「行ける日があったら行きたい」と、多忙なスケジュールの合間を縫ってスタジアムに通う姿勢を語った。サッカー王国・静岡出身というルーツもあり、「地元の静岡もサッカーが有名だからJリーグもちょくちょく見に。それこそ東京でやっているときもあるので見に行ったりとかしている」と話すなど、観戦習慣は日常に根付いているようだ。



SNSでは「スタジアムで遭遇したい」「Jリーグを選んでくれてありがとう」といったサポーターからの歓迎の声が相次ぐ一方で、人気女優の“サッカー観戦宣言”に他競技ファンから羨望の声も上がっている。