若手漫才師の頂点を決める昨年の「Ｍ―１グランプリ２０２５」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」が、披露したネタの中で母校の京都産業大（京都市北区）の略称「ＫＳＵ」を「ＫＳＤ」と間違ったのを縁に、同大学では１７日から“非公式”のロゴとしてプリントしたオリジナルパーカの販売が始められた。

大学ＯＢの赤木裕さんが発した「ＫＳＤ」は、グランプリ決勝で最も話題をさらった一コマとなり、今年１月に大学も偉業を卒業生顕彰でたたえた。その際、職員が大学のロゴをＫＳＤにアレンジしたパーカを用意してプレゼントした。

ＳＮＳで「売ってないかな」など多くの反応があり、大学側は３００着限定で販売することに。パーカは白地にスクールカラーの青でプリントしてあり、胸にはロゴの「Ｋ」をアレンジしたＫＳＤを配した。背中には公式の「ＫＳＵ」に、「ときどき（時々）」「ＫＳＤ」と並べ、遊び心が感じられる仕様となっている。

休み期間にもかかわらず、大学内の売店では初日から学生が買い求める姿が見られた。岐阜市出身の文化学部３年の学生（２１）は「決勝の後は地元の友人から僕にもたくさんの声がかかるくらいだった。せっかくの気分を味わいたいし、持っておいて損はない」と満足そうだった。