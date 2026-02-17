小1で不登校になった娘。保護者が学校に求める、低学年児童への接し方【著者インタビュー】
生活そのものが学びの場であった園生活に対し、小学校では授業への取り組みが生活の中心となる。急激な変化に対応するための「小学1年生」という大事な時期に、もしも“怖い先生”と出会ってしまったら――。
『娘が小1で不登校になりました 先生が怖くて学校に行けない』（ことり/KADOKAWA）は、小学校に入学してすぐ不登校になってしまった女の子と、その家族の物語だ。
入学から1週間は楽しそうに小学校へ通っていた娘・こっちゃん。しかし3週間目に入ると、言葉にならないうめき声を発するようになる。
娘が学校へ行きたくないと訴え始めた当時の思い出や、小学校入学を控えるお子さんを持つ保護者へのアドバイスを、著者のことりさんに伺った。
――1年生時の担任の先生はあまり相性がいいとは言えませんでしたが、学年が上がって先生が変わった時の様子はいかがでしたか？
ことりさん（以下、ことり）：2年生の担任の先生もそんなに優しいタイプではありませんでした。しかし笑顔が多く、褒めてくれることも多い方だったため、娘は先生のことが好きだったようです。同じことを言うにしても、表情や言い方は重要ですよね。とくに娘は「怒っている人」が苦手。1年生の担任の先生は、普段の表情だけでも怒っているように見えていたんだと思います。
――低学年の先生には、どんな見守りをしてほしいと思いますか？
ことり：正直、指導の内容や言い方、対応については「その子による」ので、やんちゃな子とおとなしい子に同じ対応で良いとも思いません。
ただ、どんな対応であったとしても「叱る時」と「褒める時」を作ってほしいと感じました。たくさん叱られたって、たくさん褒めてくれれば先生を好きになると思います。
取材・文＝吉田あき