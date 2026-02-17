熊本県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「阿蘇市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
安全で穏やかに暮らせる街は、誰にとっても理想的な住まいの条件の1つ。通勤や買い物で外に出ても、不安を感じずに過ごせる環境は、日常の満足度を大きく左右します。では、そんな「治安の良さ」で注目される街はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、熊本県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「実際に旅行したことがあり、その中で夜道に不安を感じたり危険度の高い人物に出くわしたことがないため」（30代女性／兵庫県）、「人口密度が低く、自然豊かな地域でのんびりした生活環境だから」（20代女性／東京都）、「自然豊かな場所で、人口がそれほど多くないから」（50代女性／新潟県）といった声が集まりました。
回答者からは「住んでる方も多く治安が良さそうなイメージです」（30代女性／愛媛県）、「熊本市は政令指定都市でありながら、刑法犯認知件数が2004年以降、継続して減少しており、治安がいいと思うからです」（60代男性／愛知県）、「以前、祖父の実家に行きがてら立ち寄りましたが、皆様気さくな方々でした」（20代回答しない／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：阿蘇市／48票阿蘇市は、世界有数の規模を誇る阿蘇カルデラの北部に位置し、阿蘇五岳や広大な草原、雄大な外輪山の絶景が広がる自然豊かな地域です。火山活動の恵みである温泉や、白川水源に代表される豊富な湧水に恵まれ、「水の国」の象徴でもあります。大自然に囲まれた牧歌的な環境と、ご近所付き合いが盛んで、年齢問わず協力し合って生活している住民間の繋がりが、安心感につながっていると考えられます。
1位：熊本市／79票熊本市は、熊本県の県庁所在地であり、九州のほぼ中央に位置する政令指定都市です。加藤清正が築いた難攻不落の名城「熊本城」を中心に発展しました。江津湖や金峰山など自然も豊かで、都市機能と自然が調和している点が特徴です。熊本県警察による地域安全のための積極的な取り組みなど、行政・経済の中心地としての安定感や、文豪・夏目漱石ゆかりの地といった文化的側面から、安心できる街という評価に影響を与えたと考えられます。
