カルディ「パスタソース」ランキング上位を実食リポ！ “ソースの味わいだけ”で食べ比べてみた
カルディコーヒーファーム（以下、カルディ）の店頭を彩る、種類豊富なパスタソース。オンラインストアをのぞいてみると、その数は現在およそ60種類にも及びます。
日常使いにうれしいお手頃価格のものから、自分へのご褒美に選びたいぜいたくな一皿まで、そのラインアップは実に多彩。今回は、その中から「お手頃価格」かつ「売れ筋ランキング上位」の常連となっている3種類をピックアップしました。
それぞれのポテンシャルを最大限に確かめるため、あえて具材やトッピングは一切なし。ソースの味わいだけで勝負した実食リポートをご紹介します。
パスタ店でも人気の明太子パスタ。カルディでは、オリジナルの商品として「GYORAN GYORAN 明太子とトビッコの焦しガーリックパスタソース」があります。
価格：税込178円
内容量：30g
カロリー：77kcal
賞味期限：2026年1月購入で2026年12月
［作り方］
ゆでたパスタ（乾麺で100g）に混ぜ合わせるだけなので、簡単です。
明太子とトビッコという2種の魚卵のコクに、焦がしたガーリックがパンチを与えています。明太子もトビッコもパスタに使うだけの少量を買うことがなかなか難しく、どうしても余りがち。それが本品であればパスタに使う分量だけで使い切れるので、後で悩まなくて済みますね。
今回は前述のとおり、パスタソースのみでいただきましたが、小ねぎや刻みのりなどが合いそうです。生クリームを合わせてクリーム系のパスタにしてもおいしいのではないでしょうか。欲をいえば、トビッコの存在をもう少し感じたかったです。
こちらもカルディオリジナルのパスタソースで、季節限定商品となっています。
価格：税込149円
内容量：30g
カロリー：34kcal
賞味期限：2026年1月購入で2026年11月
［作り方］
ゆでたパスタ（乾麺で120g程度）にエキストラヴァージンオリーブオイル大さじ2と本品を加えて混ぜ合わせます。
ピリッと辛みのあるペペロンチーノに柚子胡椒の爽やかな香りが合い、食欲をそそります。喉越しに感じる柚子胡椒の風味が後をひく味です。
和ペペロンチーノソース 柚子胡椒風味は、冷凍のシーフードミックスやツナ缶などの魚系、ソーセージやベーコンなどの肉系、どちらにも合いそうです。
メーカーはMCC食品となっており、パッケージの表には「業務用」と書かれています。
価格：税込278円
内容量：140g
カロリー：116kcal
賞味期限：2026年1月購入で2027年12月
［作り方］
ソースはレトルトパウチのまま湯せんで5分温めるか、フライパンでソースを焦がさないように温めてパスタと絡めます。
使用するパスタの量は書かれていませんでしたが、乾麺130gに対してでもソースが多かったので、2人分くらいの量があると考えてもいいでしょう。
イカスミにガーリックとバターが加えられているソースなので、非常にコクがあるイカスミパスタに仕上がります。
ゲソを軽く炒めたものを合わせたり、イカそうめんをトッピングしたりしてもおいしくいただけるのではないでしょうか。
イカスミのパスタは外で食べるのは勇気がいります。服を汚さないか気を使ったり、食べ終わった後口の周りや歯が黒くなったりするのも困りもの。そうはいっても、家でいちから作るのは手間がかかりますよね。本品は温めるだけで簡単に本格的な味のイカスミパスタが食べられるのでおすすめです。
今回はカルディのパスタソースの中でも、人気ランキング上位に入っていたものから3品をピックアップしてご紹介しました。どれも値段以上の味が自宅で簡単に食べられるという点でおすすめです。3品とも比較的賞味期限までが長いので、非常時用の備蓄食材に入れておいてもいいのではないでしょうか。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
