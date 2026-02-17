「姉妹良く似てる」女子プロゴルファー、妹の高校卒業式へ！ 顔出しショットに「オーラが」「最高の姉」反響
プロゴルファーの山下美夢有さんは2月15日、自身のInstagramを更新。心温まる姉妹ショットを公開しました。
【写真】山下美夢有&蘭の姉妹ショット
ファンからは「ご卒業おめでとうございます」「仲良し姉妹だね」「蘭ちゃん卒業おめでとう」「お姉さんに負けないプロになってね 姉妹良く似てる」「美夢有ちゃんのお姉さんオーラが」「おめでとう ゴルフも頑張ってね!!」「最高の姉でしょ」など、祝福の声が続々と集まっています。
コメントでは「卒業おめでとう ティアラかわいいです」「本当に愛溢れる素敵な家族ですね」「プロの世界での更なるご活躍楽しみにしております」などの声が寄せられました。今後の活躍も楽しみですね。(文:五六七 八千代)
【写真】山下美夢有&蘭の姉妹ショット
「おめでとう ゴルフも頑張ってね!!」「#卒業式」「#卒業おめでとう」「#山下蘭」とタグを添えて投稿したのは、1枚のツーショット写真。制服姿で卒業証書と花束を手にした妹の蘭さんと、ジャケット姿の美夢有さんが並び、笑顔を見せています。晴れやかな空気が伝わってくる1枚です。
「素敵な家族ですね」同日、蘭さんもInstagramを更新し、高校卒業を報告しました。「大学でも悔いのないように自分らしく頑張ります!!」と前向きな思いをつづり、4枚の写真を公開。1枚目には家族4人そろったショットが収められており、姉の山下美夢有さんの姿も写っています。蘭さんはティアラをつけ、晴れの日らしい華やかな雰囲気です。
コメントでは「卒業おめでとう ティアラかわいいです」「本当に愛溢れる素敵な家族ですね」「プロの世界での更なるご活躍楽しみにしております」などの声が寄せられました。今後の活躍も楽しみですね。(文:五六七 八千代)