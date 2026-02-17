マンシーが一番腕立てができない選手に挙げたまさかの人物

まさかの名前が上がった。キャンプインしたドジャースは、球団公式X（旧ツイッター）にて選手たちの様々な映像を公開している。16日（日本時間17日）にはナインに「チームで一番腕立てできる選手とできない選手」を質問。マックス・マンシー内野手の痛烈なイジリに笑いが起こっている。

この質問では、キム・ヘソン内野手、ムーキー・ベッツ内野手、山本由伸投手らが「できる選手」としてあがった。一方で、山本はできない選手にイタズラっぽい笑みで「ロウキ」と回答。張本人、佐々木朗希投手も「僕です」と苦笑いしていた。

そんな中、マンシーの回答はまさかの人物だった。「最少なのは、デビッド・ヴァセイ」と、ドジャースの球団レポーターを務める“イジられキャラ”の名前を挙げた。

これには米ファンも爆笑。「デビット、完全にとばっちり食らってる（笑）」「なんで DVが巻き添えを食らってるんだ？」「マンシーのDVいじりが最高」「DVがまたマンシーにディスられてる！」「（答えは）DVで決まりだね」「バッセイがまた被弾」「バッセイ、反撃しろ」「マンシー、即座にバッセイを生贄にしたな」と笑いが起こった。（Full-Count編集部）