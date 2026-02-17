「本当にクロスがすべて」サンフレ木下康介が感謝。起死回生のヘッド弾。劇的ドローでリーグステージ４位以内が確定【ACLE】
「１点目を取るまでに時間がかかりましたけど、結果的に２点取れて良かったです」
試合後のフラッシュインタビューで、広島の木下康介はそう振り返った。
２月17日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第８節で、広島は敵地でFCソウル（韓国）と対戦した。
10分にPKで、27分にオウンゴールで失点。２点ビハインドで試合終盤を迎える。このまま敗戦かと思われた90＋３分、中村草太のお膳立てでジャーメイン良が１点を返し、その３分後、木下がチームを救う同点弾を奪取。志知孝明のクロスにヘッドで合わせてネットを揺らした。
「本当にクロスがすべて。タカ君のクロスでゴールにつなげられたかなと思います」と木下は感謝する。
土壇場で追いつき、２−２でタイムアップ。貴重な勝点１を積み上げた広島は、ホーム＆アウェーのラウンド16で、第２戦をホームで戦える権利を得られるリーグステージの４位以内を確定させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】最後にドラマが待っていた！ 木下康介がチームを救う同点ヘッド弾！
試合後のフラッシュインタビューで、広島の木下康介はそう振り返った。
２月17日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第８節で、広島は敵地でFCソウル（韓国）と対戦した。
10分にPKで、27分にオウンゴールで失点。２点ビハインドで試合終盤を迎える。このまま敗戦かと思われた90＋３分、中村草太のお膳立てでジャーメイン良が１点を返し、その３分後、木下がチームを救う同点弾を奪取。志知孝明のクロスにヘッドで合わせてネットを揺らした。
「本当にクロスがすべて。タカ君のクロスでゴールにつなげられたかなと思います」と木下は感謝する。
土壇場で追いつき、２−２でタイムアップ。貴重な勝点１を積み上げた広島は、ホーム＆アウェーのラウンド16で、第２戦をホームで戦える権利を得られるリーグステージの４位以内を確定させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】最後にドラマが待っていた！ 木下康介がチームを救う同点ヘッド弾！