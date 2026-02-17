【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第１１日の１６日、フィギュアスケート・ペアのフリーが行われ、三浦璃来（りく）（２４）、木原龍一（３３）組（木下グループ）がペアでは日本勢初の表彰台となる金メダルを獲得した。

前日のショートプログラム（ＳＰ）で５位と出遅れたが、フリーで世界歴代最高の１５８・１３点をマークし、合計２３１・２４点で逆転優勝を飾った。「りくりゅう」の愛称で知られる２人は、今大会では団体の銀に続くメダル獲得となった。

１７日のスピードスケート女子団体追い抜きで、日本は準決勝でオランダに敗れたが、高木美帆（３１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（２１）（立大）、佐藤綾乃（２９）（ＡＮＡ）の３人で臨んだ３位決定戦で米国に勝ち、３大会連続メダルとなる銅に輝いた。高木は今大会３個目、通算では自身が持つ冬季五輪の日本勢最多記録を更新する１０個目のメダルを手にした。

今大会の日本勢では１９個目のメダルで、冬季では前回北京大会の１８個を抜いて過去最多となった。

演技を終えた木原が、９歳年下の三浦に抱きついて泣き出した。「諦めないで本当によかった」。日本ペア初の五輪王者は、涙とともに誕生した。

前日のＳＰは、得意のリフトで体勢を崩し、５位と出遅れた。世界王者としても迎える４度目の五輪。金メダルを狙っていただけに、思わぬミスに「心が折れてしまった」。眠れぬ夜を過ごし、当日の公式練習でも涙が止まらなかった。

それを見た三浦が言った。「ミスなしで滑れば（逆転の）可能性はある。私は龍一君のために滑るよ」。三浦の言葉に、木原も攻める気持ちを取り戻した。「お互いのために滑ろう」

「怖さしかなかった」序盤のリフトは、木原が三浦を高々と持ち上げて氷上を回転。終盤の見せ場で披露したリフトは、右手だけで三浦を支え、歓声を浴びた。ジャンプやスピンも含めた全要素で加点される圧巻の演技。主に芸術面を評価する「プログラム構成点」で唯一の７５点台をマークし、世界歴代最高得点を呼び込んだ。

２０１９年のペア結成以来、カナダを練習拠点とし、異国の地で支え合って成長してきた。年上の木原がリードする場面が多く、初出場だった前回北京五輪の時に三浦は「気持ちの弱い私を引っ張ってくれる」と頼りにしていた。

これまでとは逆の役回りを演じた三浦は、「きょうは私がお姉さんでした」とほほえんだ。木原は言った。「これが７年間の絆なんだね」（岡田浩幸）