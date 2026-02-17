60年以上、両クラブ間での移籍はなし…中盤の再構築を狙うマンUがリバプールMFマック・アリスター獲得を検討か

60年以上、両クラブ間での移籍はなし…中盤の再構築を狙うマンUがリバプールMFマック・アリスター獲得を検討か