60年以上、両クラブ間での移籍はなし…中盤の再構築を狙うマンUがリバプールMFマック・アリスター獲得を検討か
マンチェスター・ユナイテッドがリバプールのアルゼンチン代表MFアレクシス・マック・アリスターの電撃的な獲得を検討しているという。英『ミラー』が伝えた。
1998年12月24日生まれで27歳マック・アリスターは22年カタールW杯優勝に貢献すると、23-24シーズンにブライトンからリバプールに加入。初年度から主軸を担い、プレミアリーグ33試合5得点を記録すると、翌24-25シーズンも35試合5得点の数字を残し、チームのプレミアリーグ制覇に貢献した。
リバプールとマック・アリスターの契約は28年まで残っているものの、その動向を注視しているのが、中盤の再構築を狙うマンチェスター・Uだという。しかし、両クラブ間には激しいライバル関係が存在しており、1964年にフィル・チズナルがマンチェスター・Uからリバプールに移籍して以来、両クラブ間で直接選手が移籍したことはない。
マンチェスター・Uは来季のUEFAチャンピオンズリーグ出場権を獲得しなければ、マック・アリスターのようなレベルの選手を獲得するチャンスはないことも理解しているようだ。しかし、共同オーナーのジム・ラトクリフ氏はあらゆる選択肢を残しておきたいと考えており、獲得の可能性があるならばマック・アリスターと契約することに興味があるという。
なお、マンチェスター・Uはアルゼンチン代表MFの他にもクリスタル・パレスMFアダム・ウォートンやブライトンMFカルロス・バレバ、N・フォレストMFエリオット・アンダーソンらに関心を寄せている。
