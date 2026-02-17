90+3分&90+6分の劇的連続ゴール!! 広島が2点差追いつく土壇場ドローでACLE東地区“トップ4”確定
[2.17 ACLE第8節 FCソウル 2-2 広島]
サンフレッチェ広島は17日、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ最終節・FCソウル戦を敵地で行って2-2で引き分けた。他会場の結果を待たずに4位以内が確定し、ホーム・アンド・アウェー方式の決勝トーナメント1回戦で第2戦のホーム開催権を獲得。併せて日本勢との対戦を回避することも確定した。
前節終了時点でリーグステージ突破が決まっている広島は3日前のリーグ戦から先発メンバーを4人変更し、今季公式戦初出場のDF荒木隼人のほかDF新井直人、MF菅大輝、FW加藤陸次樹が名を連ねた。3バックは右からDF中野就斗、荒木、MF東俊希の並びとなった。また、出場はなかったがMF中島洋太朗が昨年11月のルヴァンカップ決勝以来となるベンチ入りを果たした。
前半4分、加藤が前線でプレッシャーをかけてミスパスを誘うと、パスカットしたFWジャーメイン良がペナルティエリアに侵入してラストパス。走り込んだFW鈴木章斗がGKと1対1になってシュートを放ったが、JリーグでもプレーしたGKク・ソンユンに阻まれた。
前半9分には右CKを獲得して菅が蹴るも、ペナルティエリア手前へ蹴ったトリックプレーは東のキックがミートせずチャンスには繋がらない。するとそこからカウンターを受けてしまい、MF川辺駿がペナルティエリア内で相手DFチェ・ジュンを倒してPKを献上。このPKを同10分にFWパトリク・クリマラが決めてFCソウルが先制した。
追いかける広島は前半13分、東のスルーパスで菅がペナルティエリア左深くを取ってマイナス方向へ折り返すと、MF松本泰志が右足で合わせたが枠の右。ただ鮮やかな崩しだったためバルトシュ・ガウル監督は拍手を送っていた。
ところが広島は前半27分、MFチョン・スンウォンが蹴った相手CKがニアサイドのジャーメインを越えて直接ゴールに向かい、新井が体勢を崩しながらなんとか触ったもののボールはゴールイン。オウンゴールで2失点目を喫した。
広島はハーフタイム明けから荒木に代えて山崎を投入。後半15分にはFW木下康介とFW中村草太を送り込んで攻勢を強めにいった。同16分、MF中野就斗のロングスローを新井がボレーシュートで合わせるもGKが好セーブ。同20分には鈴木のスルーパスで木下がペナルティエリア右へ抜け出して決定機を迎えたが、折り返しを合わせた中村のシュートは枠の上に外れた。
チャンスが続く広島は後半23分、菅との交代で今季公式戦初出場のDF志知孝明が出場。志知は今季公式戦初出場となった。同41分にはMF小原基樹も途中出場した。
すると広島は後半45+3分、小原のスルーパスから中村が折り返したボールをジャーメインが合わせて1点差。続く同45+6分、志知のクロスを木下が頭で合わせて劇的な同点ゴールが生まれ、2-2で引き分けた。
サンフレッチェ広島は17日、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ最終節・FCソウル戦を敵地で行って2-2で引き分けた。他会場の結果を待たずに4位以内が確定し、ホーム・アンド・アウェー方式の決勝トーナメント1回戦で第2戦のホーム開催権を獲得。併せて日本勢との対戦を回避することも確定した。
前節終了時点でリーグステージ突破が決まっている広島は3日前のリーグ戦から先発メンバーを4人変更し、今季公式戦初出場のDF荒木隼人のほかDF新井直人、MF菅大輝、FW加藤陸次樹が名を連ねた。3バックは右からDF中野就斗、荒木、MF東俊希の並びとなった。また、出場はなかったがMF中島洋太朗が昨年11月のルヴァンカップ決勝以来となるベンチ入りを果たした。
前半9分には右CKを獲得して菅が蹴るも、ペナルティエリア手前へ蹴ったトリックプレーは東のキックがミートせずチャンスには繋がらない。するとそこからカウンターを受けてしまい、MF川辺駿がペナルティエリア内で相手DFチェ・ジュンを倒してPKを献上。このPKを同10分にFWパトリク・クリマラが決めてFCソウルが先制した。
追いかける広島は前半13分、東のスルーパスで菅がペナルティエリア左深くを取ってマイナス方向へ折り返すと、MF松本泰志が右足で合わせたが枠の右。ただ鮮やかな崩しだったためバルトシュ・ガウル監督は拍手を送っていた。
ところが広島は前半27分、MFチョン・スンウォンが蹴った相手CKがニアサイドのジャーメインを越えて直接ゴールに向かい、新井が体勢を崩しながらなんとか触ったもののボールはゴールイン。オウンゴールで2失点目を喫した。
広島はハーフタイム明けから荒木に代えて山崎を投入。後半15分にはFW木下康介とFW中村草太を送り込んで攻勢を強めにいった。同16分、MF中野就斗のロングスローを新井がボレーシュートで合わせるもGKが好セーブ。同20分には鈴木のスルーパスで木下がペナルティエリア右へ抜け出して決定機を迎えたが、折り返しを合わせた中村のシュートは枠の上に外れた。
チャンスが続く広島は後半23分、菅との交代で今季公式戦初出場のDF志知孝明が出場。志知は今季公式戦初出場となった。同41分にはMF小原基樹も途中出場した。
すると広島は後半45+3分、小原のスルーパスから中村が折り返したボールをジャーメインが合わせて1点差。続く同45+6分、志知のクロスを木下が頭で合わせて劇的な同点ゴールが生まれ、2-2で引き分けた。