ACLEラウンド16での“日本勢対決”回避!! 神戸、町田、広島が揃ってトップ4入りで決勝T1回戦第2戦のホーム開催権獲得

ACLEラウンド16での“日本勢対決”回避!! 神戸、町田、広島が揃ってトップ4入りで決勝T1回戦第2戦のホーム開催権獲得