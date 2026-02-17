└町田MF白崎凌兵がスーパーミドル弾!! “パスズレ”アシストの18歳労い「いやいやナイスボールだよって(笑)」

【ACLEリーグステージ第8節】(Gスタ)町田 3-2(前半2-1)成都蓉城<得点者>[町]イェンギ2(7分、55分)、白崎凌兵(25分)[成]ウェイ・シーハオ(32分)、フェリペ・シウバ(90分)<警告>[町]岡村大八(67分)[成]ヤン・ミンヤン(10分)主審:アリレザ・ファガニ