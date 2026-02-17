町田vs成都蓉城 試合記録
【ACLEリーグステージ第8節】(Gスタ)
町田 3-2(前半2-1)成都蓉城
<得点者>
[町]イェンギ2(7分、55分)、白崎凌兵(25分)
[成]ウェイ・シーハオ(32分)、フェリペ・シウバ(90分)
<警告>
[町]岡村大八(67分)
[成]ヤン・ミンヤン(10分)
主審:アリレザ・ファガニ
├イェンギ2発!白崎ミドル弾! 神村出身ルーキーFW徳村楓大も1アシストの鮮烈プロデビュー! ACLE初参戦の町田が“トップ4”で決勝Tへ
└町田MF白崎凌兵がスーパーミドル弾!! “パスズレ”アシストの18歳労い「いやいやナイスボールだよって(笑)」
町田 3-2(前半2-1)成都蓉城
<得点者>
[町]イェンギ2(7分、55分)、白崎凌兵(25分)
[成]ウェイ・シーハオ(32分)、フェリペ・シウバ(90分)
<警告>
[町]岡村大八(67分)
[成]ヤン・ミンヤン(10分)
主審:アリレザ・ファガニ
├イェンギ2発!白崎ミドル弾! 神村出身ルーキーFW徳村楓大も1アシストの鮮烈プロデビュー! ACLE初参戦の町田が“トップ4”で決勝Tへ
└町田MF白崎凌兵がスーパーミドル弾!! “パスズレ”アシストの18歳労い「いやいやナイスボールだよって(笑)」