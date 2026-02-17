【東北天気】東北日本海側を中心に大気の状態が非常に不安定に 18日昼過ぎから19日はじめにかけて激しい突風や落雷などに注意 東北・全国の天気を画像で 気象庁
仙台管区気象台発表
東北日本海側を中心に、暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。１８日昼過ぎから１９日はじめにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。
［気象概況］
１８日は、低気圧が発達しながら日本海北部を北東へ進み、低気圧からのびる寒冷前線が１８日夜遅くにかけて東北地方を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方の上空には強い寒気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。
このため、東北地方では、積乱雲が発達し、雷の発生する所がある見込みです。
［防災事項］
東北日本海側を中心に、１８日昼過ぎから１９日はじめにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
