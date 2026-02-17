2月17日の「踊る！さんま御殿!!」にて「一流ミュージシャン大集結！」を放送。一流ミュージシャンならではの驚きのエピソードが次々飛び出した。

EXILE TAKAHIROは、「メロディや譜割が気になっちゃって、つい子どもの歌の間違いを直してしまう」と反省。妻から「自由に歌わせてあげて」と注意されたという話に、さんまは「かわいそう」と子どもに同情してしまう。ナヲはかつて、森進一と森昌子の息子であるONE OK ROCK・Takaから、「小さいころ、家で鼻歌を歌っていたら父親から音程のズレを指摘された」と聞いたことがあると告白。これにさんまは唖然。さらに、子どもがいるほかのゲストたちも、「子どもにディズニーソングの世界観を力説してしまう」（マキシマム ザ ホルモン・ナヲ）、「メロディやリズムを間違えるとどうしても」（テノール歌手・澤粼一了）、「ピアノのミスを指摘したら『二度とパパとレッスンに行きたくない』と言われた」（横山だいすけ）などの職業病を明かし、さんまは「一流ミュージシャンの子どもにならんでよかったわ！」と信じられない様子だった。

途中、歌が苦手なさんまが、「子どもとハモる夢は叶わず人生を終えそう」と嘆くと、ゲストたちがさんまを心配。新妻聖子が「息が出すぎている」とさんまの欠点を指摘し、「息をコントロールする」というアドバイスに従ってボイストレーニングをしたところ、ハッキリ聞き取れるクリアな歌声が出始め、「それそれ！」と全員が拍手喝采。するとTAKAHIROが、息のコントロールができている歌手の歌声はロウソクの火が消えないことを例に挙げ、さんまの普段の声について、「さんまさんは“即消し”なんです」と絶妙な例えを出したため、スタジオ中が爆笑に包まれた。