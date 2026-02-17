吉野北人（THE RAMPAGE）＆中島颯太（FANTASTICS）の“ほくそた”コンビが『VOCE』初表紙

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

吉野北人（THE RAMPAGE）＆中島颯太（FANTASTICS）が、2月20日発売の『VOCE 2026年4月号』Special Editionの表紙に登場する。

■撮影合間のオフショもたっぷり掲載

LDH内でも屈指の甘いビジュアルを持つ、吉野と中島。グループの垣根を越えて、初の“ほくそた”コンビの表紙が実現した。

“甘いルックスのボーカリスト“であり、“揺るがない漢気の持ち主”であるところなど共通項の多いふたり。誌面では「メンタル強靭野郎（笑）」「LDH代表・陽なコンビ」と自らを表現する“ほくそた”を特集。

撮影は心地いいふたりの空気感で進みつつ、取材となると吉野がボケては中島がツッコミを入れる、終始笑いの絶えない現場となった。

ほくそた流のLove,Dream＆Happinessとは？ を熱く語る対談からそれぞれの20問20答まで、たっぷり語った濃厚で読み応え抜群のページに仕上がっている。

また、撮影合間のほくそたオフショもたっぷり掲載。『VOCE』でしか見られない、甘くてアツい“ほくそた”をぜひチェックしよう。

なお、通常版の表紙はHANAが務めた。こちらも要チェックだ。

■書籍情報

2026.02.20 ON SALE

『VOCE 2026年4月号』通常版

表紙：HANA

2026.02.20 ON SALE

『VOCE 2026年4月号』Special Edition

表紙：吉野北人（THE RAMPAGE）＆中島颯太（FANTASTICS）

