「既読スルー＝脈なし」じゃない？男性の本命サインは“その後の行動”に出る
既読がついたのに男性から返信が来ないと、不安になるもの。でも、本気の恋ほど判断材料は“その瞬間”ではなく“その後”にあります。男性は本命の女性に対して、返信が遅れても関係を放置しません。
返信が遅れた理由を自然に説明してくる
男性があとから「さっき会議でさ」と軽く状況を共有するのは、誤解を残したくないから。本命相手ほど、男性は関係に小さな不安を残さないように動きます。逆に本命でない相手には、わざわざ説明しないものです。
会話を広げ直そうとする
既読スルー後、男性がただ返信してくるだけでなく、新しい話題を出したり質問を重ねたりするのは、会話を続けたい気持ちがあるから。本命相手には、男性はやり取りの流れを切ったままにしません。
次の会う約束につなげようとする
返信が遅れたあと、男性の方から「今度いつ会える？」と予定の話を出すのは、あなたとの関係を前に進めたい証拠です。本命相手ほど、返信するメッセージを次の行動に結びつけようとします。
既読スルーそのものは、本気度の判断材料になりません。その後に説明があるか、会話を広げるか、次につなげるか。こうした動きが続いているなら、男性はあなたとの関係を大切にしているはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
