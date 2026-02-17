冷めたってこと？ 男性が徐々に「愛情表現してくれなくなる理由」
交際期間が経つほどに、多くの男性は徐々に愛情表現してくれなくなるもの。
そこで今回は、その理由について紹介します。
交際当初は無理して愛情表現していただけ
交際当初に愛情表現してくれていたのは、男性によっては“ただ無理していた”というケースも。
そもそも愛情表現が苦手な男性は少なくないのです。
そういう男性に愛情表現を無理強いするとストレスを感じてしまうので、女性の方から愛情表現をすることを意識しましょう。
気持ちの余裕がない
男性は仕事や悩み事などで気持ちに余裕がなくなってしまうと、彼女や奥さんへの愛情表現が減ってしまうことも。
また、男性の状況をそれとなく確認してあげて、時には励ましてあげることも大切です。
好きという気持ちが冷めてきている
女性への好きという気持ちが冷めてくるにつれて愛情表現をしなくなる男性も。
その場合、愛情表現に限らず、何かしら事前に恋心が冷めてきたことをサインに出している可能性があります。
もし男性の気持ちが冷めてきているのを察知したら、早急に惚れ直させるためのアプローチが必要でしょう。
男性の心理状態は如実に行動に表れるもので、愛情表現をしてくれなくなるのも何かしらのサインの可能性大なので、その場合はそのまま放置せず、何かしらの対応をしていきましょうね。
