自分に厳しすぎる人と、いつも前向きな人。その差は“自己評価の仕方”です
小さな失敗を何度も思い返し、「やっぱり自分はダメだ」と感じてしまう。そんな思考グセはありませんか？一方で、同じように失敗しても、気持ちを早く切り替えて前に進める人もいます。この違いは“自己評価の仕方”にあります。
自分に厳しすぎる人は減点方式で自分を見ている
自分に厳しすぎる人ほど、「できなかったこと」に目が向きがち。達成したことより、不足している点を数えてしまいます。前向きに進める人は、できた部分も同時に確認し、評価を一方向に偏らせません。
自分に厳しすぎる人ほど失敗を“性格”に結びつける傾向あり
一度のミスを「性格的に向いていないから」「能力が低いから」と広げてしまうと、行動する気力が落ちます。前に進める人は、失敗を出来事として捉え、「次はどうするか」に意識を向けます。
自分に厳しすぎる人は他人を基準に自己評価する
周囲を基準に自己評価しては、自分の現在地を見失ってしまう人もいるでしょう。でも、前向きに進める人は、昨日の自分との違いを基準にしています。小さな変化でも、自分の中で確認できれば十分なのです。
自己評価は、思っている以上に自分の行動を左右します。厳しさだけでなく、現実的な視点を加えることで、前に進む余地を作っていくようにしましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼頑張っているのに成果の出ない人と、余裕で成果を出す人。その差は“力の使い方”です