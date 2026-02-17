コントユニット「ダウ90000」が16日放送のTBS系「バナナマンのしらバナ」（月曜 0・06）に出演。主宰の蓮見翔（28）が、バナナマンとの関係について語った。

番組では、蓮見が同番組や「バナナサンド」を手掛ける制作会社「シオプロ」に履歴書を送っていたと紹介。バナナマンを驚かせた。

蓮見は「ほんとにさまぁ〜ずさん、バナナマンさん、ラーメンズさんに憧れてこういう仕事がしたいと。で、シオプロでだけだったら社会人やれるなって思って」と、唯一志望した企業だったことを明かした。

履歴書や、自身が手掛けたDVDなどを送ったといい「全部詰めたら封筒で送れなくて、ダンボールで送っちゃって。“期限内に着かないよ”って言われて。多分募集の3日後ぐらいに変なダンボールが1個届いてる」と説明。

収録に立ち会っていた社長・塩谷泰孝氏とも「今日初めてお会いできて！感動しました」と大喜びの蓮見。設楽が「なんで落ちてるの？」と塩谷氏に問い詰めると、塩谷氏は「ほんと見る目がなくて…」と蓮見に頭を下げ、スタジオは大盛り上がりだった。