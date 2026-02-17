ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートは１６日のペアフリーで、三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が世界歴代最高の１５８・１３点をマークし、合計２３１・２４点で金メダルに輝いた。

ショートプログラム（ＳＰ）５位からの逆転で、２位に９・４９点差をつけた。この種目では日本勢初の表彰台で、フィギュアスケートの金メダルは２００６年トリノ大会女子の荒川静香、１４年ソチ、１８年平昌（ピョンチャン）両大会男子の羽生結弦以来。三浦、木原組は今大会、団体の銀に続く２個目のメダルとなった。

アナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組が、しっとりとした演技で観衆を魅了し、ジョージアに冬季五輪で初のメダルをもたらした。「人生で最高の日だ。心からうれしい」（ベルラワ）、「このメダルでジョージアの子どもたちに、やればできるのだと伝えたい。将来多くのスケーターが、ジョージアから生まれてくるように」（メテルキナ）と喜びに浸った。

２０２３年にペアを結成すると、今年１月の欧州選手権を制覇するなど快進撃を見せてきた。今大会、男子で優勝したミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）は親友で、「不可能が可能になることを教えてもらった」とベルラワは言う。メテルキナが逆立ちをする、意表をつくポーズから始まるＳＰで２位につけると、フリーも堅実にまとめ銀メダルをつかんだ。

ＳＰ５位から頂点に立った三浦、木原組を笑顔で祝福に行った。「いつも尊敬し、参考にしている。挫折から戻って来られることを証明した彼らは、金メダルにふさわしい」とベルラワ。歴史の扉を開けたペアは、澄んだ心の持ち主でもあるらしい。（結城和香子）