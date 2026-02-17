一直線に毛先を揃えると古く見える？40代・50代のボブが野暮ったくなる“重すぎライン”問題
きれいに毛先を切り揃えたボブは整って見えるはずなのに、なぜか全体が重たい。そんな違和感を覚えている40代・50代は少なくありません。原因は長さではなく、毛先の“止まり方”。一直線に揃えたラインが強すぎると、今の空気感とズレやすく、印象が固く見えてしまうことがあります。
強い直線は、顔まわりを重く見せる原因に
毛先がぴったり一直線にそろったボブは、輪郭を強調しやすく、顔まわりに重さが集まりやすくなります。
特にあごラインで止まる長さは、横に広がって見えやすく、シルエットが四角く見えることも。ボブはラインが印象を決めるスタイルだからこそ、強すぎる直線は動きを止め、全体を硬く見せてしまうのです。
毛先にやわらかさを残すことで今っぽさを演出
今っぽいボブは、毛先を完全にそろえるのではなく、わずかに段差や流れをつけて輪郭に沿わせる設計が主流。ラインを少し緩めるだけで、同じ長さでも軽さと立体感が生まれます。毛先にやわらかさが出ることで、表情まで自然に見えるのが大人ボブの特徴です。
ボブが古く見える原因は、強すぎるライン。毛先を揃えすぎるより、やわらかく見せることが印象を左右します。もし今のボブに停滞感を覚えているなら、毛先の直線を少し緩めるところから見直してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
