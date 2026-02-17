座ったままできて腰まわりが引き締まっていく。１日５回【腹筋＆くびれを育てる】簡単習慣
下腹や腰まわりのもたつきが気になっても、なかなかハードな運動を続けていくのは難しい。そんな大人世代に向いているのが、座った姿勢で行うピラティスの簡単エクササイズ【エルボトゥーニープレカーサー】です。お腹を支点に体をねじるシンプルな動きで、腹筋と体幹を同時に刺激できます。
エルボトゥーニープレカーサー
（１）床にあぐらで座って背筋を真っ直ぐ伸ばして骨盤を立て、お腹に力を入れて両手を頭の後ろにセットする
▲ひじをできるだけ外に開いて胸を広げ、肩から骨盤までが一直線になるようにします（ニュートラル・ポーズ）
（２）一旦息を吸い、息を吐きながらお腹を支点に上半身を右にねじる
▲お腹から上に向かって順に捻っていくイメージです
（３）ねじりきったら息を吸い、口から吐きながら（１）の位置に戻って再び息を吸い、息を吐きながらお腹を支点に左に体をねじる
（２）、（３）を１セットとし、“１日あたり５セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「頭と肩がお腹より先に回らないようにすること」がポイント。最後に肩と頭が横に向くように「お腹を支点にねじっていくこと」を強く意識してください。腰まわりは毎日の小さな習慣で見た目印象が変わっていきます。動かす感覚を楽しみながら、少しずつ腹筋を目覚めさせていきましょう。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
🌼【ウエスト−５cm】体重はそのままでも見た目が変わる。大人世代にピッタリの“お腹ダイエット習慣”