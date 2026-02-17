Re:nameが、3月25日リリースのニューアルバム『1626』より収録曲の「Bedroom Angel」を2月18日から先行配信することを発表した。

同曲に関して、作詞作曲を手がけた高木一成（Vo）はSNSで「日本のインディーズバンドじゃ考えられないジャンルの曲が出ます」と発信。これまでもジャンルレスで洋邦のボーダーすら超える多彩なポップスを見せつけてきたRe:nameの中でも、さらに振れ幅を押し広げる楽曲になっているという。

そして、リリース当日24時〜27時放送のFM802「THE OVERSEAS」では、DJ深町絵里の喉の不調によりRe:nameが代演DJを担当することが決定した。

Re:nameは、結成記念日となる2026年3月25日にニューアルバム『1626』をリリースし、同日には大阪城音楽堂でフリーライブも開催する。結成10周年を記念するバンド史上最大規模の単独ライブで、入場は無料。アルバム『1626』の初回特典で、大阪城音楽堂フリーライブの優先入場券が封入されている。さらに、バンド史上最大規模のワンマンツアーとなる東名阪クアトロツアーの開催も決定しており、オフィシャル2次先行受付中だ。

◾️アルバム『1626』 2026年3月25日（水）リリース

配信：https://lnk.to/rename_1626

Pre-add / Pre-saveキャンペーン：https://lnk.to/rename_1626

CD予約：https://lnk.to/rename_1626 ▼デジタル版収録曲

1.MUCHU

2.Bedroom Angel

3.愛はきっとLonely

4.i don’t wanna

5.OTHER SIDE

6.Vintage Car

7.Forever Always

8.one room ▼CD版収録曲

PCCI-00032 3,000円（税込） 1.MUCHU

2.Bedroom Angel

3.愛はきっとLonely

4.i don’t wanna

5.OTHER SIDE

6.Vintage Car

7.Forever Always

8.one room

9.KISS ME HONEY （CDのみのbonus track）

10.I’ve （CDのみのbonus track） ▼特典内容

・タワーレコード早期予約特典 スペシャルステッカー【B Ver】

・初回封入特典 2026年3月25日（水）Re:name大阪城音楽堂フリーライブ優先入場券

※CD1枚につき 1枚封入

・初回封入特典 Dr.ヤマケン執筆 短編小説「ワンルーム」 ◆大阪城音楽堂フリーライブ情報

2026年3月25日（水）大阪城音楽堂

開場 18:00 / 開演 19:00 / 終演 20:00予定

入場無料

※入場順など詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。 ▼ステッカー付き入場予約フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoYKWirHsjtq6BWkh5gZlnWScCENGscenesTJ-stLYBIqpxA/viewform

※ご応募いただかなくてもご来場は可能です。

◾️＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＞ ※終了公演は省略 ◆ONE MAN SERIES

＜Re:name 東名阪クアトロワンマンツアー2026＞

2026年5月23日（土）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円（税込） ※ドリンク代別途要 問い合わせ：キョードーインフォメーション：0570-200-888 2026年5月30日（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350 2026年6月14日（日）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：JAIL HOUSE：052-936-6041 チケット情報：https://linktr.ee/rename_info