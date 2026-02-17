Re:name、アルバム『1626』より「Bedroom Angel」先行配信決定。FM802で3時間の洋楽専門番組の生放送DJ代演決定も
Re:nameが、3月25日リリースのニューアルバム『1626』より収録曲の「Bedroom Angel」を2月18日から先行配信することを発表した。
同曲に関して、作詞作曲を手がけた高木一成（Vo）はSNSで「日本のインディーズバンドじゃ考えられないジャンルの曲が出ます」と発信。これまでもジャンルレスで洋邦のボーダーすら超える多彩なポップスを見せつけてきたRe:nameの中でも、さらに振れ幅を押し広げる楽曲になっているという。
そして、リリース当日24時〜27時放送のFM802「THE OVERSEAS」では、DJ深町絵里の喉の不調によりRe:nameが代演DJを担当することが決定した。
Re:nameは、結成記念日となる2026年3月25日にニューアルバム『1626』をリリースし、同日には大阪城音楽堂でフリーライブも開催する。結成10周年を記念するバンド史上最大規模の単独ライブで、入場は無料。アルバム『1626』の初回特典で、大阪城音楽堂フリーライブの優先入場券が封入されている。さらに、バンド史上最大規模のワンマンツアーとなる東名阪クアトロツアーの開催も決定しており、オフィシャル2次先行受付中だ。
◾️番組情報
2026年2月18日（水）放送FM802「THE OVERSEAS」（毎週水曜日24:00〜27:00）
※2月18日（水）24:00〜27:00の「THE OVERSEAS」はDJ深町絵里の喉の不調によりRe:nameが代演DJを担当
番組HP：https://funky802.com/site/blog/1324
◾️アルバム『1626』
2026年3月25日（水）リリース
配信：https://lnk.to/rename_1626
Pre-add / Pre-saveキャンペーン：https://lnk.to/rename_1626
CD予約：https://lnk.to/rename_1626
1.MUCHU
2.Bedroom Angel
3.愛はきっとLonely
4.i don’t wanna
5.OTHER SIDE
6.Vintage Car
7.Forever Always
8.one room
▼CD版収録曲
PCCI-00032 3,000円（税込）
1.MUCHU
2.Bedroom Angel
3.愛はきっとLonely
4.i don’t wanna
5.OTHER SIDE
6.Vintage Car
7.Forever Always
8.one room
9.KISS ME HONEY （CDのみのbonus track）
10.I’ve （CDのみのbonus track）
▼特典内容
・タワーレコード早期予約特典 スペシャルステッカー【B Ver】
・初回封入特典 2026年3月25日（水）Re:name大阪城音楽堂フリーライブ優先入場券
※CD1枚につき 1枚封入
・初回封入特典 Dr.ヤマケン執筆 短編小説「ワンルーム」
◆大阪城音楽堂フリーライブ情報
2026年3月25日（水）大阪城音楽堂
開場 18:00 / 開演 19:00 / 終演 20:00予定
入場無料
※入場順など詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。
▼ステッカー付き入場予約フォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoYKWirHsjtq6BWkh5gZlnWScCENGscenesTJ-stLYBIqpxA/viewform
※ご応募いただかなくてもご来場は可能です。
◾️＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＞
※終了公演は省略
◆ONE MAN SERIES
＜Re:name 東名阪クアトロワンマンツアー2026＞
2026年5月23日（土）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円（税込） ※ドリンク代別途要 問い合わせ：キョードーインフォメーション：0570-200-888
2026年5月30日（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350
2026年6月14日（日）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：JAIL HOUSE：052-936-6041
チケット情報：https://linktr.ee/rename_info
