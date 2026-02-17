『超かぐや姫！』ボカロ名曲「ハッピーシンセサイザ」カバー映像解禁 かぐやと彩葉の新生活描く
Netflixにて世界独占配信中のオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』より、劇中曲「ハッピーシンセサイザ」をかぐや（CV：夏吉ゆうこ）が歌う本編映像が解禁された。
【動画】大ヒットボカロ曲「ハッピーシンセサイザ」がかぐや＆彩葉の新生活を彩る！
映像では、仮想空間ツクヨミの歌姫・月見ヤチヨのイベントをきっかけに人気ライバーとなったかぐやと酒寄彩葉（CV：永瀬アンナ）が、活動資金で高層マンションへ引っ越し、新生活をスタートさせる様子を描写。広い部屋に大興奮のかぐやと落ち着かない彩葉の対比や、スーパーまで追いかけてくる無邪気なやり取り、麺からパスタ作りに挑戦する姿など、2人の距離感が伝わる日常が活き活きと描かれている。
そんな新生活を彩るのが、かぐやが朗らかに歌う「ハッピーシンセサイザ」。事前発表のなかった人気ボカロ曲のサプライズ登場に、配信後は「起用がうれしい」「流れた瞬間鳥肌」「泣ける曲になっている」などファンを中心に反響が広がっている。
楽曲を手掛けたyuigotは「完成した映像を観て、山下監督をはじめとする製作チームの本気がひしひしと伝わってきました。 ツクヨミの幻想的な風景やライブシーンの迫力、最後までワクワクさせてくれるストーリー、豊かな表情を見せるかぐやたち--どの瞬間も圧倒されました」とコメント。同氏はオープニング楽曲「Remember」も担当しており、あわせて注目したい。
アニメ映画『超かぐや姫！』はNetflixにて世界独占配信中。2月20日より1週間限定で劇場公開。
