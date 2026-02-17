染めても染めても、伸びる白髪（泣）→ これで攻略！ シャレ見えも叶う♡【ハイライトヘア】

白髪が気になり始めると、こまめなメンテナンスが負担に感じることも。そんな悩みを持つ大人世代に注目されているのが、筋状のカラーで白髪をカモフラージュする「ハイライトヘア」です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪を自然になじませつつ都会的なオシャレを楽しめるスタイルをご紹介します。

上品で都会的なグレージュボブ

ベースをやや明るめのグレージュカラーで整え、ハイライトを入れた王道の丸みボブスタイル。クシ跡のような繊細な筋感を持たせることで、縦のラインに立体感が生まれ、美しいツヤと毛流れを演出します。自然な立体感と動きをプラスできるため、洗練された印象を求める人や、白髪をぼかして上品に見せたい人におすすめです。

根元から攻略する、ハイライトウルフ

まろやかなブラウンをベースにした、ショートのようにコンパクトなシルエットのウルフスタイル。襟足を首に沿うように落として軽く外ハネさせることで、スッキリとした印象に。根本を中心に極細のハイライトをのせて、オシャレに白髪をぼかしたスタイルです。トップのボリューム感と襟足の軽やかさが、今どきなメリハリを作り出します。

こなれ感あふれる、外ハネレイヤーボブ

プツッとした毛先のラインを残しながら、くびれと外ハネを組み合わせたレイヤーボブ。明るめのブラウンカラーに、ホワイトに近いベージュハイライトを重ねることで、今っぽくこなれた雰囲気に。トップは毛束感を意識して内巻きに整えているため、ふんわりとしたやわらかさもキープ。白髪をカバーしながら、華やかなスタイルを楽しみたい人にぴったりです。

透明感たっぷり！ ハイライトボブのまとめ髪アレンジ

明るめのくすみブラウンにハイライトを散らした、透明感あふれるボブスタイルです。そのままのダウンスタイルはもちろん、アレンジを加えることでさらにハイライトの筋感が際立ちます。全体を巻いてゴムで結び、毛先を内側に入れ込むだけでオシャレなまとめ髪が完成。髪質が硬い人はピンを併用することで、崩れにくくきれいに仕上がるはず。

