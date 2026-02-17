ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子準決勝が16日（日本時間17日）に行われ、米国が5-0でスウェーデンに勝利し決勝に進出した。第2ピリオド（P）では敵味方が“顔面衝突”。会場は騒然となった。

米国が5-0でリードした第2P残り1分45秒。スウェーデンのGKエンマ・セーデルベリがゴールの後ろで、スティックでパックを保持。そこに米国のアビー・マーフィーが猛然とパックを奪いに来た。セーデルベリが直前に味方へパスを出すも、両者は頭と頭で正面衝突。勢いあまって両者が吹っ飛んだ。

ヘルメットを着用しているとはいえ、あまりの衝撃に会場は騒然。レフェリーが試合を止めた直後、スウェーデンのイエシカ・アドルフソンがお返しとばかりにマーフィーを強烈に突き飛ばした。物々しい雰囲気のなか、マーフィーとアドルフソンにペナルティが科された。

米放送局「NBC」の実況席は「GKを守るために相手にメッセージを送ることには常に賛成です」とやり返したアドルフソンを擁護。「しかし、これでパワープレーが台無しになってしまいましたね」と数的優位の機会を逸したと指摘していた。



