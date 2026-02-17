SATOH、6曲収録EP『BAD MORNING』を3月配信リリース＋東名阪ツアー開催決定
SATOHが3月4日、デジタルEP『BAD MORNING』を配信リリースすることが発表となった。
同EPは先行配信された「young boy」「新時代」に加えて、リード曲「Paradox」ほか3曲の新曲を収録した全6曲入りとなる。この発表にあわせて、ジャケット画像とツアーキービジュアルも公開された。
EP『BAD MORNING』リリースを記念して開催される＜BAD MORNING TOUR＞は、自身最大キャパシティとなる東京・duo MUSIC EXCHANGE公演を皮切りに大阪、名古屋を回る東名阪ツアーとなるもの。チケットのオフィシャル先行受付は本日2月17日21:00より。
■デジタルEP『BAD MORNING』
2026年3月4日(水)配信開始
pre-add / pre-saveリンク：https://tf.lnk.to/BADMORNING
1 Paradox
2 暴竜
3 bad morning skit
4 新時代
5 ニュータウン
6 young boy
■東名阪ツアー＜BAD MORNING TOUR＞
4月04日(土) 東京・duo MUSIC EXCHANGE
open17:00 / start18:00
4月17日(金) 大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN
open19:00 / start20:00
4月19日(日) 愛知・名古屋 RAD SEVEN
open17:00 / start18:00
▼チケット
・東京 / 大阪 : \4,500 (税込)
・名古屋 : \4,000 (税込)
◯ペアチケット ※2枚での申し込みに限り
・東京 / 大阪 : \4,300 (税込)
・名古屋 : \3,800 (税込)
【オフィシャル先行受付】
受付：2月17日21:00〜2月26日23:59
URL：https://eplus.jp/satoh/
■ツーマン企画＜SATOH×天＞
3月21日(土) 宮城・仙台 FLYING SON
open17:30 / start18:00
チケット一般発売：1月29日(木)21:00〜
https://eplus.jp/satoh/
