「EXILE」のTAKAHIRO（41）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。妻の女優・武井咲（32）から即座にダメ出しされたことを明かした。

この日は「一流ミュージシャン大集結！」として、ミュージシャンが多数出演。「ついつい出てしまう職業病」というテーマの時にTAKAHIROは「職業病と言うか…家の中でも音楽が流れていることが多い。娘たちも音楽が自然と好きになって」と話し始めた。

「よく歌を歌っているんですね、娘たちも。それをなんとなく聴いていて、微笑ましいんですけど、最初は」と言い「よく聴いていると、やっぱり子供なんで、多少うろ覚えというか。ノリで可愛らしく歌っているだけなんですけど。どうにもメロディーだったりとか気になっちゃって…譜割りとか」と語った。

さらに「つい修正しちゃって。そしたらもう“そこ、メロの階段が違う”とか言っちゃって」と言い「そうしたらもう、本当、即座に妻に“自由に歌わせてあげてよ”って怒られるっていう」と苦笑した。

MCの明石家さんまが「芸能界入れたい感じなのか？」と聞くと「いや、そんなこともないんですけど、音楽にせっかく興味を持ってくれているんで、何か言えるところは言っておきたいなっていうところで…」と答えた。

また、長女は現在7歳で、もうすぐ8歳になると言い、最近ピアノも習い始めたと言い「ピアノ教室行った時に“ご家族に音楽やられている方いらっしゃるの？”とか先生に聞かれて“ああ、うん、パパが歌う歌ってる”“歌、歌ってらっしゃるの？”“うん、TAKAHIRO”」というやり取りを明かすと、さんまも「言ってみたい！パパTAKAHIRO」と大笑いしていた。

TAKAHIROは、武井と2017年9月に結婚。2018年3月に長女、2022年3月に次女、2025年2月に三女の誕生を報告している。