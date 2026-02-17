ボクシング2025年度年間表彰式が17日、都内の東京ドームホテルで行われ、プロ男子の部の技能賞には前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）がWBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）とともに選出された。

東西の担当記者が選出するもので、2年連続で技能賞を受賞した中谷は「本当に光栄なことですし、これを励みにまた今後のキャリアに向けて弾みをつけたい」と喜びのコメントを残した。

今年5月には東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）とのビッグマッチが計画されている。両者の対決は正式発表されていないがこの日、井上が壇上で「今年5月、東京ドームで中谷潤人と本気でぶつかります。お互いの勇姿を本気で見届けてください」と堂々のコメントを残した。昨年3月の表彰式での“宣戦布告”同様のサプライズ発言に「あっという間という気持ちでいっぱい」と笑みを広げながら「準備を進めているし、勝たないといけないと思っている。1年前に約束したし、あとはやるだけです」と対戦を待ちわびた。

すでに対戦が“内定”していた井上とはこの日、会話を交わすことはなかったという。「ファイターなので。なるべく他の感情はなしにして戦いたい」とすでに火花を散らしながら「キャリアの中で（最大の）ビッグマッチ、凄く楽しみ」とモンスター討ちを心待ちにする。

昨年12月にはサウジアラビア・リヤドでスーパーバンタム級初戦に臨み、セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に判定勝ちも課題が残った。「前回の反省からよりボクシングを知ることができて、成長できている。そこを発揮したい」とすでに視線は次戦へ向いている。

26年はスーパーバンタム級で世界王者になることを改めて宣言。「今スーパーバンタム級チャンピオンは井上選手なので、その選手に勝つという気持ちを強く持っている」と自身満々に言い切っていた。